Kumköy sahilindeki lağım çukurları için suç duyurusu

Antalya'da caretta caretta yuvalama alanı Kumköy sahilinde yıkılan kaçak barakaların altında 1500'ün üzerinde lastikle oluşturulmuş foseptik çukuru bulundu. Çevre İl Müdürlüğü sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy sahilinde yıkılan 750 civarındaki kaçak baraka ve kumulların altında araç lastikleriyle 1500'ün üzerinde foseptik çukuru oluşturulmasıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aksu ilçesinde Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan ve nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy sahilinde yer alan 750 civarındaki kaçak baraka, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararıyla 2 yıl önce yıkıldı. Ormana sınır doğa harikası kumsalın üzerine kaçak inşa edilen barakaların Aksu Belediyesi tarafından yıkımı sonrasında asıl çevre skandalı kumulların altında tespit edildi. Çardaklarda yaşayanların yıllarca kumsalın altına araç lastikleri ile oluşturduğu çukurları foseptik olarak kullandıkları ortaya çıktı. Ekipler, yüzlerce lastik kullanılarak yapılan 1500'ün üzerinde foseptik çukurunu kaldırdı.

'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' niteliğindeki 300 bin metrekare ve 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahil bandındaki kaçak yapılaşma ve kumsalın kirletilmesine yönelik Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, izinsiz uygulamaları gerçekleştirilenler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
