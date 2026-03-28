Kumköy'deki lağım çukurları için 'cezasız kalmasın' çağrısı

ANTALYA'da, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy'de, Aksu Belediyesi tarafından, kaçak 750 civarındaki çardağın yıkımı sonrası tespit edilen, kuma gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukuru temizlendi. Kuş ve doğa gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun ile Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu üyeleri, duruma sebep olanlara gerekli cezaların verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Aksu ilçesinde Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan 'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan yaklaşık 300 bin metrekare ve 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahil bandında, 'çardak' olarak adlandırılan 750 civarındaki derme çatma kaçak yapı, Aksu Belediyesi tarafından 2024 Kasım'da yıkıldı. Yıkım sonrası kumsal üstündeki tonlarca atık temizlenirken, temizlik çalışmalarında asıl çevre sorununun kumsalın altında olduğu ortaya çıktı. Ormana sınır doğa harikası, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan Kumköy'de, kumsalın altına araç lastikleriyle lağım çukurları yapıldığı belirlendi. Tespit edilen 1500'ü aşkın lağım çukuru, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Kumköy sahilindeki kaçak çardaklar ve sebep oldukları kirliliğe ilk dikkati çeken isimlerden biri olan kuş ve doğa gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun ve Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu'ndan konuya ilişkin tepki geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumların buna sebebiyet veren kişilere gerekli cezaları vermeleri yönünde çağrı yapıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kumköy sahilindeki izinsiz uygulamalara ilişkin Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, alandaki izinsiz uygulamalarla ilgili yapanlar ve yaptıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Kumköy'deki kaçak çardakları gündeme getiren veteriner hekim Gökçe Coşkun, bu sahilin ekolojik açıdan birçok canlının yaşadığı çok kıymetli bir alan olduğunu, senelerdir burada gözlem yaptıklarını belirterek, "2022'de, alandaki çardakların sayısının artmasıyla çevredeki pislik ve kirliliği gündeme getirdik. Şu an bununla ilgili bir sonuca varıldı, çardaklar yıkıldı. Ama yıkıldıktan sonra ortaya bir çöplük çıktı ve ikinci bir facia. Bu çardakların hepsinin altında lastiklerden yapılmış foseptik çukurları bulundu. Bu foseptik çukurları hem denizi hem arka taraftaki akarsuyu kirletiyor hem de kumun yapısını bozuyor" dedi.

KUMUN YAPISI BOZULMAMALI

Kum içerisinde yaşayan küçük sürüngenler ve birçok canlı olduğunu söyleyen Coşkun, "Bu canlılar da orada ayrı bir flora oluşturuyor. Carettaların yaşadığı ve yumurtladığı alanın PH dengesinden ısı dengesine kadar o kumun yapısının bozulmaması gerekiyor. Buranın şimdi temizliği yapılmış ve devamlı bir korumaya ihtiyaç duyulmakta. Başıboş halde bırakılması ne yazık ki buranın daha çok kirlenmesine sebebiyet verecektir. Bununla ilgili Aksu Belediyesi'nin mutlaka ekolojik peyzaj çalışması yaparak, burayı koruma altına alıp, uygun bir şekilde insanların kullanımına açmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Burayı dile getirdiği zaman çardakların yıkılıp, otel yapılacağı, çardakları kuranların burayı koruduğunun söylendiğini hatırlatan Coşkun, "Ama ne yazık ki böyle koruma olmaz. Bir alanın doğal şekliyle korunması gerekiyor. Bu alanı farklı şekilde bozarak, kirleterek korunması mümkün değil" dedi.

Bu alana her bahar göç dönemi çok fazla kuş türü geldiğini de söyleyen Coşkun, "Böyle kirletilerek aslında ekolojik açıdan kuş türlerinin ve diğer canlıların buraya gelmesinin azalması sağlanıyor. Değerini kaybettiği zaman yapısal imara açılmasının önü aslında daha kolaylaşıyor. Bu alanı şu anki haliyle korursak daha kıymetli olacaktır. Otel veya farklı bir yapılaşmanın önüne geçilmesi de sağlanacaktır" diye konuştu.

Çardaklar varken dernekleşme olduğunu da hatırlatan Coşkun, "Dernekleşme üzerinden burada çardak kurulumu vardı. Doğayı en küçük bir tahribata uğratmak bile büyük cezalar gerektiriyor. Bu alan, nitelikli doğa koruma alanı olarak geçmekte ve bu alanda yapılan herhangi bir zarar, tahribat, çöp atmanın ciddi cezaları var. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar ve ilgili birimlerin buna sebebiyet veren kişilere ceza kesmesi gerekiyor ki caydırıcı olsun" dedi.

KENT KONSEYİNİN DE GÜNDEMİNDE

Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı Doç. Dr. Güray Doğan, konuyu gündemlerine aldıklarını belirterek, "Aksu Belediyesi zabıta ekipleri fotokapan kurduklarını ve cezai işlem uyguladıklarını belirtti. Ancak Aksu'da böyle işlerin döndüğü yerler ya kıyı alanları ya da tarihi kalıntıların bulunduğu alanlar. Onlar için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ceza kesmesi gerekiyor. İl müdürlüklerinin kestiği cezalar milyon TL'lik. Bu hususta da jandarma veya polisin olayı görüp, fotoğraflayıp, tutanakla il müdürlüklere yardımcı olması lazım. Bu il çapında koordineli hareket edilmesi gereken zor bir konu. Çünkü doğrudan kimsenin sorumluluk almadığı veya yeterli personel ve aracı olmadığı için sağlıklı ilerlemeyen bir konu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı