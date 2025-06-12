Kumbarasını Açmaya Çalışan Çocuk Bıçakla Yaralandı

Kumbarasını Açmaya Çalışan Çocuk Bıçakla Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını bıçakla açmaya çalışan 9 yaşındaki çocuk, elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı ve dikiş attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumbarasını açmaya çalışan çocuk elindeki bıçağın diline saplanması sonucu yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde yaşayan Ümmügülsüm A, (9), evde kumbarasını bıçakla açmak istedi. Bu sırada elinden fırlayan bıçak, çocuğun diline saplandı.

Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.

Ümmügülsüm A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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