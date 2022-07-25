Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor

Koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi

SİNOP - Nesli tehlikede olduğundan koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambakları çiçek açtı. Bembeyaz güzelliğiyle dikkat çeken bu bitkiyi soğanından koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL.

Her yıl temmuz sonu ve ekim ortalarına kadar Karadeniz'in gözde sahillerinden Sinop Akliman'da kendini gösteren endemik bitki türü kum zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı. Kumul sahillerin bembeyaz süsü olan bu soğanlı bitki, neslinin tükenme tehlikesinde olduğundan 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Nergisgiller familyasından olan bu bitki Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz'in kıyı kumullarında yetişiyor. Hem kokusu hem görüntüsüyle Akliman sahillerini süsleyen kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Akliman sahiline geliyor.

Bu bitkiyi soğanından sökmek ve koparmanın ise hatırı sayılır bir cezası bulunuyor. Çevre Kanunu'na göre bu eylemin maliyeti güncel olarak 109 bin 593 TL. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, vatandaşları bu endemik bitki hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için biyolojik çeşitlilik eğitimleri düzenliyor. Ayrıca türün yayılış gösterdiği alanlarda saha denetimleri sağlanarak kum zambakları gözlem altında tutulup korunuyor.

Yaz tatilinin keyfini çıkarmak için Akliman'a gelen Müberra Özyiğit, kendisinin de ilk gördüğünde koparıp evde saksıya dikmek istediğini belirtti. Bölgede tanıtım tabelasının eksik olduğunu dile getiren Özyiğit, "Çok dikkatimizi çekti, internette çiçekler sayfasından bakmak istedik. Zambak olduğunu anladık ve çok güzel. Alalım saksıya dikelim dedim, kolay köklenir kumda yetiştiği için ama yasak cezası varmış. Ben kopardığımı düşünün, ödemem o parayı. Ne için ödemem, hani nerede bir uyarı neden kontrol altına alınmıyor madem o kadar değerli" dedi.

Ali Erol, kum zambağını daha önce Akdeniz Bölgesi'nde gördüğünü belirterek, "Sahilimize şenlik veriyor bitkimiz. Türkiye'de nadir yerlerde yetişen bir bitkimiz. Burada da bunu gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Cezası çok güzel ve daha da arttırılması uygun olur. Hiç kimse dokunmasın, nadir bir güzellik. Bulamayacağımız şeyi tüketmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.