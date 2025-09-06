Haberler

Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı Polatlı'da Gerçekleştirildi

Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı Polatlı'da Gerçekleştirildi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen çalıştayda, Gordion ve çevresindeki kültürel mirasın korunması ve dijital arşivleme konuları ele alındı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gordion'un UNESCO Dünya Mirası olarak tescillendiğini hatırlatarak, yeni keşfedilen tümülüslerin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca (TMMOB HKMO) "Kültürel Miras Ölçmeleri Çalıştayı" düzenlendi.

HKMO Ankara Şubesi yürütücülüğünde ve Polatlı Belediyesi ev sahipliğinde 13 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayda, güncel ölçme teknolojileri, belgeleme süreçleri, arsa ve arazi yönetimi, dijital arşivleme, koruma ve restorasyon uygulamaları gibi konular tartışıldı.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Gordion'un UNESCO tarafından dünya mirası olarak tescillendiğini anımsattı.

Anadolu'nun her yerinde tarih olduğunu kaydeden Yıldızkaya, şunları kaydetti:

"Gordion, Ankara'nın ilk, Türkiye'nin 20. dünya mirası. Yeni keşfedilen tümülüslerin gün yüzüne çıkarılmasını umuyoruz. Gordion ve Sakarya Meydan Muharebesi alanlarının bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Uzmanlar gelişen teknolojiyle mevcut tümülüslere ilave yüzün üzerinde tümülüs tespit ettiklerini söyledi. İnşallah bunlar gün yüzüne çıkartılır. Yapılan çalışmaların Gordion'la sınırlı kalmaması, Sakarya Meydan Muharebesi alanlarını da kapsaması bizim için çok önemli olacaktır."

HKMO Başkanı Ali İpek de Gordion bölgesinde yapılan çalışmalarda tescilli 130 tümülüsün yanı sıra yüzün üzerinde yeni tümülüs benzeri yükselti belirlendiğini, bunların arkeologlar ve sanat tarihçilerince incelenerek tescillenmesi gerektiğini kaydetti.

HKMO Ankara Şube Başkanı Nusret Kaya ise Gordion'un 2024'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesiyle çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Kültürel miras, bir milletin kimliğini oluşturan temel değerlerden biridir. Geçmişi ölçüyor, modelliyor ve geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, HKMO Ankara Şubesi Gordion Çalışma Grubu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Doğruluk, Gordion Dijital İkiz Projesi hakkında bilgi verdi.

