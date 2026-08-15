Erzurum, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. Durağı Oldu

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı Erzurum oldu. Erzurum Müzesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek olan kültür sanat maratonunun toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olduğunu söyledi.

Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcı için Erzurum Müze Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. 9 gün sürecek festivalin açılışına Vali Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Bakanlığımız tarafından ilk kez 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 7 bölgede 26 şehirde gerçekleşecek. Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonu, toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinleyecek" dedi.

Erzurum'un tarihi zenginlikleri, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olarak festivale 4'üncü kez ev sahipliği yaptığını kaydeden Bakan Yardımcısı Çam, şöyle konuştu:

"Palandöken'in heybeti, uçsuz bucaksız yaylaları ve köklü tarihiyle Anadolu'muzun en kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'umuzda, dokuz gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Kültür Yolu Festivalleri ile ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70'ine doğrudan ulaşmayı hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivallerini düzenlemekteki temel amacımız, mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak ve vatandaşlarımızın kültür ve sanatla etkin şekilde buluşmasını sağlamak. Amacımız; bu eşsiz şehri yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtmak. Şehrimizin dört bir yanında; 11 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 39 lezzet noktası ve 174 etkinlik sizleri bekliyor. Bu yıl kültür yolu festivallerimizin odak noktası gastronomi. Bu kapsamda Erzurum'da az önce belirttiğim üzere 39 lezzet noktası belirlendi. Bu Festivaller aracılığıyla hem kültür ve sanatı destekliyor hem de sanatçılarımıza katkı sunmuş oluyoruz. Festival programlarımızla özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürel hayatın merkezine taşıyor, onlar için hazırladığımız tiyatrolar, drama, resim, müzik, dans ve el sanatları atölyeleriyle geleceğin sanatseverlerine ilham veriyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'nin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi etkinliklerle kültür ve sanatı, Anadolu'nun dört bir yanına yaymayı, zengin mirasımızı yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz. Festivallerin şehirlerimiz için ekonomik anlamda da çok önemli bir karşılığı bulunduğunun özellikle altını çizmek isterim."

REKOR SEVİYELERE TAŞIDIK

Turizmde ziyaretçi sayısı ve geliri rekor seviyelere taşıdıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Çam, şöyle devam etti:

"Doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde, turizmde hem ziyaretçi sayımızı hem de gelirlerimizi rekor seviyelere taşıdık. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2025 yılında 64 milyon yabancı ziyaretçiyle bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik bir artışla dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir. İlk 6 aylık toplam ziyaretçi sayısına bakıldığı zaman, 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ülkemize gelmişti. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde ise ülkemize 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi gerçekleşmiş oldu. Bu da yüzde 2,4'lük bir daralmaya karşılık gelmektedir. 2025 yılı turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolarken; 2026 yılındaki 68 milyar dolar turizm geliri hedefimize bölgemizdeki tüm olumsuzluklara rağmen adım adım yürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil; doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un; tarihiyle, mimarisiyle, gelenekleriyle, müziğiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla ve sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle başlı başına bir kültür ve tarih hazinesi olduğunu söyledi. Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, 4'üncü yılındaki festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Açılış töreni sonrası Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve davetliler 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' ve 'Yaşayan Miras: Erzurum Sergilerini gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı