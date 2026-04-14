Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasına 245 milyon lira destek sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 57 projeye 245 milyon 90 bin lira nakdi destek sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla, 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye 232 milyon 500 bin lira destek verildi.

Destek programıyla yalnızca film üretiminin artırılması değil, aynı zamanda nitelikli ve uluslararası rekabet gücü yüksek projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türk sinemasının güçlü temsilcilerinden Nuri Bilge Ceylan'ın yeni projesi "Yorgun Güneş" de yer alıyor.

Animasyon sektörüne de destek sağlandı

Teknolojik gelişmeler ve kamu destekleriyle ivme kazanan animasyon sektörü de desteklerden faydalandı.

Kurulda, "Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar", "Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot", "Şeker Fareler-Başlangıç" ve "Son Peygamber-Hicret" adlı projeler de desteklenen animasyon film yapım projeleri arasında yer aldı.

Animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar geniş bir üretim zinciri desteklenerek sektörün bütüncül gelişimi hedefleniyor.

Destekler devam edecek

Öte yandan, nisan itibarıyla toplam 215 projeye 302 milyon lira destek sağlandı, bu rakamla geçen yılın toplam destek tutarına ulaşıldı.

Sinema sektörüne yönelik destekler devam edecek. Eylülde kısa ve animasyon film yapım, senaryo yazımı ve proje geliştirme, ekimde ise uzun metraj, çekim sonrası ve ortak yapım projelerine verilecek destekler değerlendirilecek.