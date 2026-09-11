Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de çeşitli ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programının ardından İzmit Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Millet Bahçesi içerisindeki Körfez Aqua Kocaeli Akvaryumu'nu gezen Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bilgi aldı.

Ersoy, daha sonra aynı alanda bulunan Alev Alatlı Sanat Galerisi ve Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ardından Valiliğe geçen Ersoy, Şeref Defterini imzaladı. Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Ersoy, kentte kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy, daha sonra Kartepe Teleferik'te incelemelerde bulunarak teleferikle Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, buradaki yatırımlar hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

Kentteki temasları kapsamında son olarak Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret eden Ersoy, burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ersoy'a ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

Kaynak: AA