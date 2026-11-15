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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'nin kuruluşunun 43. yılını kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kıbrıslı kardeşlerimize barış, huzur ve refah dolu nice yıllar diliyorum. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA
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