Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaatini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sayın Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı, İsveç Parlamentosu Milletvekili Sayın Yusuf Aydın ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Süryani cemaatinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ilettikleri talep ve önerilerini dinledik, yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren her adımı önemsiyor, değerlerimizi ve mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA