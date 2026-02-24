Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaatini ağırladı.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaatini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sayın Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı, İsveç Parlamentosu Milletvekili Sayın Yusuf Aydın ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Süryani cemaatinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ilettikleri talep ve önerilerini dinledik, yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren her adımı önemsiyor, değerlerimizi ve mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler