Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak toplumun ve özellikle de kadınların yaratıcı potansiyelini artırmak, ülkenin kültür, sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil ve dengeli biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak toplumun ve özellikle de kadınların yaratıcı potansiyelini artırmak, ülkenin kültür, sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil ve dengeli biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalıştıklarını bildirdi.

Ersoy, "26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın sürdürülmesinde büyük rol oynayan fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 26 Nisan'ın, 2000 yılından bu yana "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından bu yılın temasının "Fikri Mülkiyet ve Kadın/ İnovasyonu ve Yaratıcılığı Artırmak" olarak belirlendiğini bildiren Ersoy, bu tema çerçevesinde, fikri ve sanatsal yaratıcılıklarıyla işlerine değer katmaları için kadınların fikri mülkiyet sisteminden daha fazla yararlanmalarını ve farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, fikriyatı eyleme dönüştürmek için bilim, kültür, sanat hayatındaki katkılarıyla fikri mülkiyet sisteminin parçası olan başarılı kadınlarla bugün dijital bir panel düzenleyeceklerini duyuran Ersoy, "Söz konusu toplantıda kültürel, sanatsal, ilmi ve fikri her türlü yaratım ve üretim yolculukları üzerinden; yaratıcı kültür endüstrilerinde yer almak isteyen kadınlarımıza, gençlerimize ışık tutularak, fikri mülkiyet sisteminin önemi masaya yatırılacak." bilgisini verdi.

Ersoy, dünyada ve Türkiye'de kadınların, hızla gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayarak yeni eser türlerinin ve ekonomi modellerinin doğmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak toplumun ve özellikle de kadınların yaratıcı potansiyelini artırmak böylelikle ülkemizin kültür, sanat üretiminin gelişimini sağlamak ve bu üretimlerin adil ve dengeli bir biçimde korunmasını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sizlerin de bu günün, anlamına ve değerine sahip çıkacağınıza olan inancımla tüm eser sahiplerimizin, sanatçılarımızın, yenilikçi ve yaratıcı kadınlarımızın ve kültür endüstrilerimizin gelişimine katkı sağlayan tüm emekçilerin Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."