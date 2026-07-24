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Bakan Ersoy'dan Dr. Sadık Ahmet anması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 31. yılında onu rahmet ve saygıyla anarak, mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Ersoy, NSosyal hesabından Batı Trakya Türk toplumunun lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 31. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Batı Trakya Türklerinin hak, hukuk ve kimlik mücadelesinin öncü ismi Ahmet'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad eden Ersoy, "Ömrünü davasına adayan Dr. Sadık Ahmet, cesareti, kararlılığı ve ilkeli duruşuyla hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştır. Türkiye olarak Batı Trakya Türklerinin meşru haklarının, kimliklerinin ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik her türlü gayreti desteklemeyi sürdürecek, Dr. Sadık Ahmet'in aziz hatırasını daima yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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