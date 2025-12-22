Haberler

Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikasının 2023 yılı etkinlik ve ziyaretçi verilerini açıkladı. AKM'de 2 milyon 775 bin kişi, CSO Ada Ankara'da 315 bin kişi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 600 bin kişi etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikasının bu yılki etkinlik ve ziyaretçi verilerini paylaştı.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık." ifadesini kullandı.

Bu yıl AKM'nin "sanatın kalbinin attığı adres" olmayı sürdürdüğünü belirten Ersoy, burada 2 bin 276 etkinlik düzenlendiğini, 2 milyon 775 bin 622 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Ersoy, AKM'nin sahnesinden sergilerine, konserlerinden söyleşilerine uzanan dopdolu programıyla milyonlarca sanatseveri kültürle buluşturduğunu vurguladı.

CSO Ada Ankara'nın Başkentin kültür ve sanat adası, müziğin ve sahne sanatlarının yükselen adresi olduğunun altını çizen Ersoy, 2025 yılı boyunca nitelikli etkinlikleriyle sanatseverleri aynı çatı altında buluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda CSO Ada Ankara'da 570 etkinlik düzenlendiğine dikkati çeken Ersoy, 315 bin 467 sanatseverin etkinliklere katıldığının bilgisini paylaştı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü anlatan Ersoy, burada 540 etkinlik düzenlendiğini, 600 bin ziyaretçinin katıldığını, sanatın üretimle buluşturulduğu merkezin Ege'nin kültür hayatına güçlü bir ivme kazandırdığını belirtti.

Ersoy, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
