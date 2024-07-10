Üye Girişi
Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Çorum'da Ören Yerlerini Gezdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'da ören yerlerini gezip yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, Hattuşa Kazıevi, Boğazkale Müzesi ve Alacahöyük'ü ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'da ören yerlerini gezip yetkililerden bilgi aldı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından karşılanan Bakan Ersoy, tarihi ören yerlerini gezdi. İlk olarak Hattuşa Kazıevini ziyaret eden Bakan Ersoy, arkeolojik kazıları yürüten ekibin başkanı Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner'den bilgi aldı, daha sonra da Boğazkale Müzesi'ni gezdi. Müze ziyaretinin ardından ise Bakan Ersoy, Hattuşa Antik Kenti içerisinde yer alan Büyük Tapınak, Aslanlı Kapı Yazılıkaya'yı ziyaret etti. Büyük Tapınak bölgesinde yer alan koyu yeşil renkteki 'Dilek Taşı'na giden Bakan Ersoy ve protokol üyeleri dilek diledi.

Kentin en önemli tarihi mekanlarından Alacahöyük'ü de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada bulunan müze ve diğer bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, programını Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye ziyaretleriyle sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Boğazkale Çorum Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Bakmadan Geçme

11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Hollanda İngiltere maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda İngiltere maçı ne oldu? Fenerbahçe Hajduk Split maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hajduk Split maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title