Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

Altınova Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta bulunan kule vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkıp inşaatın üzerine devrildi.

Vinçten düşen operatör M.T.Ş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.???????