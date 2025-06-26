Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatta devrilen kule vinçten düşen 34 yaşındaki operatör M.T.Ş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın sebebi henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.
??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.
Altınova Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta bulunan kule vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkıp inşaatın üzerine devrildi.
Vinçten düşen operatör M.T.Ş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.???????
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel