Haberler

Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi'yle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi'yle görüştü
Güncelleme:
+411 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Katar Devlet Bakanı Al-Khulaifi ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Haavisto ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Sudan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile New York'ta görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlık tarafınan yapılan bir başka paylaşımda da Kulaklıkaya'nın, yine BM 81'inci Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta görüştüğü ve görüşmede, Sudan'daki güncel gelişmelerin gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi
Muğla'da göçmenleri taşıyan yelkenli durduruldu! Dikkat çekmemek için şık giyinmişler

Kimse şüphelenmesin diye böyle giyindiler! Planları denizde bozuldu
Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız

Liderlerin gözünün içine baka baka haykırdı: Hepimiz utanmalıyız

Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek

Başbakan BM kürsüsünden açıkladı: Filistin'e dev destek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı