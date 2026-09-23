Kulaklıkaya, BM Genel Kurulu marjında Katar ve BM Sudan Özel Temsilcisi'yle görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ve BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında Katar Dışişleri Bakanlığı'nda Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile New York'ta görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlık tarafınan yapılan bir başka paylaşımda da Kulaklıkaya'nın, yine BM 81'inci Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Pekka Haavisto ile New York'ta görüştüğü ve görüşmede, Sudan'daki güncel gelişmelerin gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA