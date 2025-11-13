Kula'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, İzmir-Ankara kara yolunda gerçekleşti.
Dün akşam, Abdullah Y'nin kullandığı 34 CZB 115 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkisi yakınlarında, önünde seyreden Bedrettin K. idaresindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hikmet Akbağ (29) ve Sultan Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Akbağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel