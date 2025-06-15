Kula'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Körez Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş alanda etkili oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 greyder, 1 sulama tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının ortasında kalan bir çiftlik evi de yapılan müdahaleyle zarar görmekten kurtarıldı.

Yanan alandaki saman balyalarını kurtarmaya çalışan tarla sahipleri ise oluşan zararı en aza indirmek için mücadele etti.

Yangın ve duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

İran'ın en yoğun 3. havalimanını vurdular
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi

Süper Lig'e geri dönüyor ancak bu kez Fenerbahçe'ye değil
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda

Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.