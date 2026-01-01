Ankara'da yeni yıl coşkuyla kutlandı
Ankara'nın Kuğulu Park'ında yeni yıl, davul zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı. Kalabalık, müzik eşliğinde halaylar çekip eğlendi. Etkinlikte güvenlik önlemleri alındı.
KUĞULU PARK'TA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLAMA
Ankara'nın simge alanlarından Kuğulu Park'ta yeni yıl, davul zurna eşliğinde kutlandı. Yılbaşı akşamı parka gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Soğuk havaya rağmen Kuğulu Park'ta toplanan kalabalık, davul zurnanın ritmiyle yeni yıla girdi. Parkta renkli görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kutlamaları kaydetti.
Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Park çevresinde oluşturulan kontrol noktalarından geçen vatandaşlar, üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından alana alındı. Kutlamalar, alınan önlemler eşliğinde gece geç saatlere kadar sürdü.