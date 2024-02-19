Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

Türkiye'nin son dönemde Dilan Polat davasıyla adını öğrendiği avukat Feyza Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek küfürlü bir şeriat tweet'i attı.

KÜFÜRLÜ ŞERİAT PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

"Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un bu sözleri infial yaratırken, çok sayıda kullanıcının tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

FEYZA ALTUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin yükselmesi sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Altun'un evinde arama yapıldığı ve ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"AVUKAT ARKADAŞLARIN GELMESİNİ BEKLİYORUM"

Gözaltına alınmasının ardından KRT'ye konuşan Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" dedi.