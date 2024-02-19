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Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

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Küfürlü şeriat paylaşımı sonrasında hakkında soruşturma açılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan avukat Feyza Altun konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" dedi.

Türkiye'nin son dönemde Dilan Polat davasıyla adını öğrendiği avukat Feyza Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek küfürlü bir şeriat tweet'i attı.

KÜFÜRLÜ ŞERİAT PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

"Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un bu sözleri infial yaratırken, çok sayıda kullanıcının tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

FEYZA ALTUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin yükselmesi sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Altun'un evinde arama yapıldığı ve ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'dan ilk sözler

"AVUKAT ARKADAŞLARIN GELMESİNİ BEKLİYORUM"

Gözaltına alınmasının ardından KRT'ye konuşan Altun, "Normal şartlarda ifadeye götürülmem gerekiyor, fakat şov amaçlı bir gece gözaltında tutacaklarını düşünüyorum. Bundan da şeref duyarım. Avukat arkadaşların gelmesini bekliyorum" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Feyza Altun Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Adem Aydogan:

Burda belki avukat seni kurtarır ama ahirette zebanilerden nasıl kurtulacaksın

169
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yanıtYanıtla
Alkurt:

ADEM, ALLAH,IN YERINE KARAR VERDIN, ALLAH IN YERINE KARAR VERDIGIN ICIN ASIL SEN KENDINI DÜSÜN.

yanıt144
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haksız mıyım:

düşkün karı. midemi bulandırıyor bunlar sadece

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yanıtYanıtla
Demir Acer :

seriata hayir

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Gökhan Güvercin:

bi bitmediniz

yanıt30
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Gökhan Güvercin:

bi bitmediniz.

yanıt20
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Dürüstçe:

O zaman ülkeyi terkedebilirsin… ülkeyi şeriat isteyen Müslümanlar kurtardı ve kurdu.

yanıt26
yanıt29
Ahmet25 :

Ne yapsın, gündeme gelmek istiyor.

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yanıtYanıtla
Ufuk Gökceoglu:

Job tedavisi en güzeli

yanıt27
yanıt18
Ali İğsek:

ne demiştik : avukat olamazsın demedik adam alamazsın dedik.....

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