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Bu acıya yürek nasıl dayansın? Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa, toprağa verildi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi. Cenazede fenalaşan aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi. Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü. Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

BAZI AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI

Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

Bu acıya yürek nasıl dayansın? Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa, toprağa verildi

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA / Güncel

Hacettepe Üniversitesi Adilcevaz Bitlis Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Başıboş köpekler yüzünden bu kaçıncı çocuk ölümü.ailelerin bağrına ateş düştü. İlla ki köpekleri zehirleyin demiyoruz ama barınak denen şey var.toplayin oraya götürün.gercekten yeter.yazik bu insanlara.allah sabırlar versin.cok zor.

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