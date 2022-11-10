Bu acıya yürek nasıl dayansın? Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa, toprağa verildi
Güncel Haberler
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi. Cenazede fenalaşan aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi. Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü. Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.
BAZI AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI
Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.