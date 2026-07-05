Kudüs Valiliği: İsrail'in "miras merkezi" projesi ilhak politikasının parçası

Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki tarihi Kudüs Uluslararası Havalimanı sahasında temeli atılan "miras merkezi" projesinin ilhak politikasının parçası olduğunu bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yerleşim faaliyetlerini yasa dışı sayan 2334 sayılı kararının ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, projeyle ilhakın planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına geçildiği, bunun da Kudüs'ün coğrafi ve tarihi kimliğini değiştirmeyi hedefleyen politikaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Projenin, İsrail hükümetinin 17 Mayıs'ta aldığı kararlar kapsamında hayata geçirildiği, tarihi havalimanı binasının İsrail anlatısını öne çıkaran kültürel ve ideolojik bir merkeze dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin topraklarının gasbedilmesi anlamına gelen yerleşim faaliyetleriyle eş zamanlı yürütüldüğü, Atarot yerleşim projesi ile Kalendiya'da planlanan atık işleme tesisi gibi girişimlerle birlikte Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi.

Bu uygulamalarla Kudüs'ün demografik yapısının değiştirilmesinin ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması ihtimalinin zayıflatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarının durdurulması için acil ve etkili adımlar atılması çağrısında bulunuldu.