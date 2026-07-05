Haberler

Kudüs Valiliği: İsrail'in "miras merkezi" projesi ilhak politikasının parçası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Doğu Kudüs'te temelini attığı miras merkezi projesinin ilhak politikasının bir parçası olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı.

Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki tarihi Kudüs Uluslararası Havalimanı sahasında temeli atılan "miras merkezi" projesinin ilhak politikasının parçası olduğunu bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yerleşim faaliyetlerini yasa dışı sayan 2334 sayılı kararının ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, projeyle ilhakın planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına geçildiği, bunun da Kudüs'ün coğrafi ve tarihi kimliğini değiştirmeyi hedefleyen politikaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Projenin, İsrail hükümetinin 17 Mayıs'ta aldığı kararlar kapsamında hayata geçirildiği, tarihi havalimanı binasının İsrail anlatısını öne çıkaran kültürel ve ideolojik bir merkeze dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin topraklarının gasbedilmesi anlamına gelen yerleşim faaliyetleriyle eş zamanlı yürütüldüğü, Atarot yerleşim projesi ile Kalendiya'da planlanan atık işleme tesisi gibi girişimlerle birlikte Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi.

Bu uygulamalarla Kudüs'ün demografik yapısının değiştirilmesinin ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması ihtimalinin zayıflatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarının durdurulması için acil ve etkili adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti