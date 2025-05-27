Kudüs Günü'nde Aşırı Sağcılar Filistinlilere Saldırdı

Kudüs Günü'nde Aşırı Sağcılar Filistinlilere Saldırdı
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Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalinin kutlandığı 'Kudüs Günü' etkinlikleri sırasında aşırı sağcı İsraillilerin düzenlediği bayrak yürüyüşünde Filistinlilere saldırılar gerçekleşti.

KUDÜS, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgalinin İsraillilerce kutlandığı "Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşüne çok sayıda aşırı sağcı İsrailli katıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak üzere sokaklara dökülen İsrailliler yürüyüş sırasında karşılaştıkları Filistinlilere saldırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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