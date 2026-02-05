Beytüllahim'de 50 yıl önce 100 bin olan Filistinli Hristiyan nüfus İsrail işgalinde 30 bine düştü

Kudüs Anglikan Başpikoposu Husam Naum, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle Beytüllahim'de 50 yıl önce 100 bin olan Filistinli Hristiyan nüfusun 30 bine düştüğünü belirtti.

Başpsikopos Naum, Tucker Carlson'ın sosyal medya platformu YouTube üzerinden yayımladığı röportajda, İsrail'in Batı Şeria'da uyguladığı işgal politikalarının Filistinli Hristiyan nüfusun yıllar içinde büyük oranda düşmesine sebep olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasına inşa ettiği Ayrım (Utanç) Duvarı ile hareket serbestliğini büyük ölçüde kısıtlamasının bölge ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkilediğini dile getiren Naum, bu durumun çok sayıda Hristiyan ailenin göç etmesine yol açtığını belirtti.

İsrail'in işgal politikalarıyla Beytüllahim'de yaşanan demografik değişime işaret eden Naum, 50 yıl önce kentte 100 bin civarında Hristiyan nüfus bulunduğunu, artık bu sayının 30 binin altına düştüğünü aktardı.

Beytüllahim'in fiilen duvarla çevrili bir kent haline geldiğini kaydeden Naum, "Eğer Beytüllahim'i ziyaret ettiyseniz, şehrin Doğu Kudüs'ten Ayrım Duvarı'yla koparıldığını görürsünüz. İşgal, duvar ve yaygın hareket kısıtlamaları, birçok insanın ülkeyi terk etmesine neden oluyor." dedi.

İşgal altındaki bölgede uğradıkları ayrımcılığa da değinen Başpsikopos Naum, Doğu Kudüs'teki Eşki Şehir bölgesinde özellikle dini kıyafetleriyle yürürken zaman zaman aşırılıkçı İsraillilerin grupların hakaret ve "tükürmek dahil" fiziksel tacizlerine maruz kaldıklarını ancak İsrail polisine başvurdukları halde herhangi bir önlem alınmadığını da söyledi.

ABD kiliselerinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere verdiği maddi desteğe üstü kapalı atıfta bulunan Husam, Filistinli Hristiyanlara verilen desteğin "karşı tarafa" yapılan maddi yardımla kıyaslanması halinde bunun "okyanusta bir damla" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Husam, Ürdün'ün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi ve Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nin restorasyon finansmanını karşıladığını hatırlattı.