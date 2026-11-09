Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı, can kaybı yaşanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı, can kaybı yaşanmadı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev aldı, can kaybı yaşanmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi O-3 Güney Yan Yolu'nda saat 19.30 sıralarında seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi O-3 Güney Yan Yolu'nda çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi17

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok

FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor

Ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti

Arda Güler'den anlamlı ziyaret!
Adana'daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı

Görüntüler Türkiye'den! Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı
Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor

Hollywood'un efsanesi ne hale geldi! Bakımına servet gidiyor
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi25

İşte 16 kişinin can verdiği patlamanın nedeni! Açıklama geldi