KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEVRİYE GÖREVİ YAPAN POLİSLERE SALDIRI: 4'Ü POLİS 6 YARALI

Uyuşturucu madde etkisindeki C.İ., devriye atan polis memurlarına bıçakla saldırdı. Olayda 4'ü polis toplamda 6 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan C.İ. (35) devriye atan polis memurlarına bıçakla saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, çıkan arbedede 4'ü polis olmak üzere yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, madde etkisindeki C.İ araçla devriye atan polis memurlarına hakaret etti. Ardından şüpheli, araçtan inerek olaya müdahale etmek isteyen polis memurlarına bıçakla saldırdı. Olaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca arbede çıktı. Arbedede, 4'ü polis 2'si sivil vatandaş toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'KİMSESİZ BİR ÇOCUKTU'

Bir mahalle sakini, "2 polis, 2 sivil yaralandı. Kimsesiz bir çocuktu. Polisle bir atışması oluyor. Çocuğun üstüne gidince çocukta hepsini indiriyor. Bildiğim kadarıyla bir polisin durumu ciddi, diğeri de bacağından yaralanmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
