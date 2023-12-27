Küçükçekmece'de Oto Galeri İşleten Kişinin Silahlı Saldırıda Ölümüne İlişkin 4 Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de oto galeri işleten bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da Söğütlüçeşme Mahallesi'nde Sertaç Çelikçi'nin (37) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.

Çelikçi'nin aracından indiği sırada yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu bir kişi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, olayın ardından yaya olarak ara sokaklara kaçan şüphelinin, kendisini bekleyen başka bir kişinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Çalışmaların devamında, Çelikçi'nin kardeşiyle işlettiği oto galeriye olaydan bir hafta önce gelen bazı kişilerin, "sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri bilgisine ulaşıldı.

Polis, kimliği belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 uzun namlulu silah ile 61 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin ara sokakta yürümesi ve motosikletle olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.