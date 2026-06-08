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İstanbul'da kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü, 3 kişi yaralandı

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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye yetkilileri, binaya kaçak giren kişilerin izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü açıkladı.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren binanın kısmen çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ile Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin binada kalan başka kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.

Kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlatan Aygün, yaralıların ekipler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / İrem Demir
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