Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangın 46 saatte kontrol altına alınabildi
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Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı.
Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin alt katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın 46 saat sonra kontrol altına alındı.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan 9 katlı iş merkezinin alt katında faaliyet gösteren halı imalathanesinde 27 Nisan'da çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Üst katlara da sıçrayan yangın, 46 saat sonra kontrol altına alındı, iş merkezinin tamamını kaplayan dumanlar da tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel