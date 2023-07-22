Küçükçekmece'de Genç Kız Gözünden Vuruldu

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, şakalaşırken açılan ateş sonucu gözünden vurularak yaralandı. Genç kızın sol gözünü kaybettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de, 16 yaşındaki Havin Karaoğlan aynı sokakta iki kişinin şakalaşırken açtığı ateş sonrası gözünden vurularak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Ameliyatı sonrası açıklamalarda bulunan Havin, "3 el silah sesi duydum, kafamı çevirdiğimde kurşun gözüme isabet etti. Gözüm şu an görmüyor. Doktorlar ucu ucuna ölümden kurtulduğumu söyledi" dedi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak iki şüpheliden birini yakaladı.

Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, silah sesleri duyuldu. Havin Karaoğlan, kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

"HAYALLERİ VARDI HOSTES OLACAKTI"

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

"ŞU ANDA HİÇ BİRŞEY GÖREMİYORUM, 3 AMELİYATA DAHA GİRECEĞİM"

POLİS BİR KİŞİYİ YAKALADI

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