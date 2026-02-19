KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çanakkale polisi çocukların suça sürüklenmemesi için öğretmenlerle işbirliği içinde

Çanakkale'de polis ekipleri, kentteki öğrencilerin suça karışmasını engellemek için okullarda öğretmenler ve idarecilerle işbirliği yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Çanakkale polisinin, çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla okullarda yaptığı çalışmalar ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, çocukların suça sürüklenmelerini önlemek, çocuk çetelerin kurulumunu engellemek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte ilk ve ortaöğretimde eğitim gören toplam 80 bin 283 öğrencinin suça karışmasının önüne geçilmesi için okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle 7/24 irtibat halinde bulunuyor.

Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutan ekipler, akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında tüm okullarda bilgilendirme seminerleri düzenliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Fuçular, AA muhabirine, tüm okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle her an iletişim halinde olduklarını söyledi.

Bunun için sabit okul polisleri ve okul irtibat görevlilerinin bulunduğunu belirten Fuçular, okul ve giriş çıkışlarından sorumlu motorize ekiplerle çocukların güvenle okula gitmesini sağladıklarını kaydetti.

Fuçular, düzenli olarak tüm okul çevrelerinde okul polisleriyle denetim yaptıklarını anlatarak, "Böylelikle okul ve çevrelerinde daha görünür olarak suçların önüne geçmeye çalışmaktayız. Çanakkale Çocuk Şube Müdürlüğü olarak sahada yaptığımız titiz çalışmalar, paydaşlarımızla yürüttüğümüz veri paylaşımları neticesinde, ilimizde suç işlemeye meyilli çocuk gruplaşması olarak nitelendirilebilecek, organize veya hiyerarşik bir suç oluşumu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Çocukların ceza almadığı algısının yanlış olduğunu anlatıyoruz"

Suç oluşmadan önlemek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Fuçular, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suç oluşmadan önlemek amacıyla, çağımızın sorunlarının başında gelen akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında ilimizde bulunan tüm okullarda bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri vermekteyiz. Bu seminerler sayesinde toplumda çocukların ceza almadığı algısının yanlış olduğunu, suç işleyen küçük çocukların da bunun karşılığında tutuklandığının görüldüğünü vermiş olduğumuz seminerlerle çocuklara aktarmaktayız."

Fuçular, suça sürüklenen çocukların da yeniden topluma kazandırılması amacıyla faaliyetler yürüttüklerini dile getirerek, "Emniyet Müdürlüğü olarak diğer kurumlarla da irtibat halindeyiz. Çalışmalarımızı çocuklar üzerinde yoğun şekilde sürdürerek projelerimize devam etmekteyiz. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın, sosyal yaşama etkin şekilde dahil edilmeleri için düzenlendiğimiz resim, yüzme gibi sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamaktayız." diye konuştu.

Çanakkale'de vatandaş ve polis ilişkisini güçlendirmek adına da çalışmalar yaptıklarını anlatan Fuçular, sözlerini şöyle tamamladı:

"Polisin halkla iç içe olması ve özellikle vatandaşlarımızın duyarlı olması, her konuyu 112'ye ihbar etmesi, elimizi güçlendirmekte ve görevimizi daha da kolaylaştırmaktadır. Özellikle sahada Emniyet Müdürümüz Ergün Dağıstanlı'nın emriyle muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapılmakta, şehrimizde nasıl daha güvenli ve huzurlu ortamın oluşabileceğine dair fikir alışverişi yapılmaktadır. Sonuç olarak, bizim için en büyük başarı, her vatandaşımızın bize her konuda güvenip kapımızı çalması, özellikle çocuklarımızın başı sıkıştığında çekinmeden bizlere sığınabilmesi, evlatlarımızın bizi bir abla, abi olarak görmesi ve ailelerin 'çocuğum güvende' diyerek bize güvenmesidir."