KÜÇÜK KIZIN MR'DA YANDIĞI İDDİASI - Haberler

KADIKÖY'de 6 yaşındaki çocuğun özel bir hastanede girdiği bel MR'ı sonrası elinde ve kolunda yanıklar oluştuğu öne sürüldü. Aile hastaneden şikayetçi oldu.

Olay 11 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy Kızıltoprak'ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Elçin ve Burak Küçüksorgulu, 6 yaşındaki kızları Elif'i ayağındaki aşil tendon gerginliği nedeniyle MR çekilmek üzere özel bir hastaneye götürdü. İddiaya göre 2 saat sonra kızlarının yanına giren aile gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. 6 yaşındaki Elif'in sağ el parmağında ve kolunda 3'üncü derece yanıklar oluşurken hastane yönetimi aileye herhangi bir açıklama yapmadan küçük kızı taburcu etti. Yaşanan olayın ardından küçük Elif, 2 ayrı operasyon geçirdi. Kızlarının sağlığına kavuşması için çaba harcayan aile hastaneden ve olayın sorumlularından şikayetçi oldu.

"40 DAKİKA KADAR SÜRECEK OLAN MR ÇEKİMİ 2 SAATİ BULDU."

Elif Küçüksorgulu'nun annesi Elçin Küçüksorgulu, "Kızımın aşil tendonu gerginliği sebebiyle bir MR çekimi yapılmasını istediler. ve Kızıltoprak'ta özel bir hastanede MR çekimi ve tedavisine devam etmek amacıyla biz başvuruda bulunduk. MR çekimine ağabeyimle beraber gittik kızımızı götürdük. Yaklaşık 40 dakika kadar sürecek olan MR çekimi 2 saati buldu ve o süreçte haber almaya çalıştık ama hiçbir şekilde hastane tarafından bize haber verilmedi. 2 saat sonra kapılarını açtılar ve görebilirsiniz dediler ve gördüğümüz manzara zaten bizi orada şok etti. kızımın kolunda, baş parmağında ve orta parmağında yanıklar oluşmuştu. Yani biz kızımızı sağlam bir şekilde verdik ama yanık bir şekilde ve MR çekiminden aldık. İkinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşmuş parmağında. ve hiçbir şekilde hastane yönetimi bize doğru düzgün hiçbir şekilde açıklama yapmadılar. Ardından bizi odaya çıkardılar. 4 saat kadar biz odada kaldık. Hiçbir şekilde hastane yönetiminden, hastanenin herhangi bir doktorundan, hemşiresinden bir açıklama yapılmadı. ve anestezili olan bir çocuk orada aç mı, susuz mu, ne yapılması gerekiyor, bir ilaç tedavisinin devam etmesi gerekiyor mu bize hiçbir şekilde açıklama yapılmadı. Bunun akabinde biz hatta MR çekiminin parasını ödemek istedik. Bizden o parayı alamadılar. Otopark, vale ücretin parasını almadılar. Amaçları bir an önce bizlere göndermekti." dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK DA ÇOK FAZLA ETKİLENDİ KENDİSİ"

Hukuki süreci başlattıklarını söyleyen Küçüksorgulu, "Eylül ayında da davamız var. Bunun dışında epikriz raporunu da hastaneden istedik. Hiçbir şekilde bize o an vermediler. Neredeyse 5 gün sonunda bize epikriz raporunu ulaştırdılar. Biz bunu istememize rağmen bize şöyle bir cevap verdiler. 'Yarın pansumana gelirsiniz. O zaman epikriz raporuna bir şeyler yapmaya çalışırız, veririz.' şeklinde bir bilgi verdiler. Baş parmağındaki tendonları yandı. Parmağını oynatmayla ilgili bir sıkıntımız mevcut ve ikinci ameliyatımız gerçekleştirildi. Parmağını şu an kırma işlemini sağlayamıyor, yapamıyor. ve psikolojik olarak da çok fazla etkilendi kendisi. Her seferinde soruyor. 'Anne benim parmağım iyileşmeyecek mi, anne bu izler geçmeyecek mi.' diye. Zaten hastane bize hiçbir şekilde açıklama yapamadı ve biz de kızımıza bunun bir açıklamasını sağlayamıyoruz." diye konuştu.

"MR'A UYUMLU OLMAYAN BİR CİHAZIN KULLANILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞTIK"

Konuşmasına devam eden Küçüksorgulu, "Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Hastanenin, yetkililerin herkesin cezasını almasını istiyoruz . Olayın ardından kızım 2 tane ameliyat geçirdi. Nisan ayında ikinci ameliyatını geçirdi ve önümüzde yine bir ameliyat olma süreci gözüküyor gibi. Tabii ki de amacımız kızımızı bedenen ve ruhen en iyi şekilde sağlığına kavuşturmak. Dediğim gibi tek istediğimiz adaletin yerini bulması ve hastane yetkililerinin bize bu durumu yaşatanların herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Uzmanlar tarafından da bir görüşmeler sağladık ve böyle bir şeyin hiçbir şekilde yaşandığını kimseden duymadıklarını dile getirdiler. Bu bizi buldu ve bizim istediğimiz tek şey bundan sonra hiçbir çocuğun ve hiçbir kimsenin yaralanmaması. MR'a uyumlu olmayan bir cihazın kullanıldığı bilgisine ulaştık" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel