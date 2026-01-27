Çocuğun, Türk bayrağı sevgisi

BARTIN'da küçük bir çocuğun babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Orduyeri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı kapı girişindeki Türk Bayrağı'na çarptı. 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti. Geri dönen çocuk, bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,