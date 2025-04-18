Küçük Çocuğun Hayatını Market Çalışanı Kurtardı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir markette boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanı İbrahim Halil Badıllı'nın yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.
Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel