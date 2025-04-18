Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Küçük Çocuğun Hayatını Market Çalışanı Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir markette boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanı İbrahim Halil Badıllı'nın yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde boğazına yabancı cisim kaçan küçük çocuk, market çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir markette küçük çocuğun boğazına yabancı madde kaçtı.

Durumu fark eden market çalışanı İbrahim Halil Badıllı, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

Küçük çocuk, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.