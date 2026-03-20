Sağlık personelinin telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı

Kilis'te 3 yaşındaki Cevdet Ömer, uykuda kustuğu için boğulma tehlikesi geçirdi. Babasının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aldığı talimatlarla uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. Ambulans ekiplerinin de hızlı müdahalesi ile çocuk sağlık kontrolünden geçirildi.

Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde yaşayan anne Emine Fakıoğlu, 3 yaşındaki oğlu Cevdet Ömer'in uykusunda kustuğunu ve daha sonra nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıyı karşılayan paramedik İlknur Bolkan, "Çocuğum nefes alamıyor, çocuğum ölüyor." diyerek yardım isteyen aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Bolkan, Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını telefonda anlattı.

Ambulans ekibinin yola çıktığı bilgisini veren Bolkan, annenin panik yapmasını önledi.

Bu sırada Heimlich manevrası uygulanan çocuk nefes alarak yaşama tutundu.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulans, Cevdet Ömer'in sağlık kontrolünü yaptı.

Yaşam mücadelesi telefon kaydında

Anne ile Bolkan'ın görüşmesi, merkezin telefon kayıtlarında yer aldı.

Hayatını kurtardığı çocuğu evinde ziyaret eden paramedik İlknur Bolkan, AA muhabirine, annenin telefonda çok panik yaptığını söyledi.

Süreci anlatan Bolkan, ilk yardım eğitiminin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

"Öncelikle bir sağlık çalışanı olarak bu tür vakalarla çok sık karşılaşıyoruz. Anne ve babaların ilk yardım konusunda daha çok eğitim almaları gerektiğini düşünmekteyim. İlk yardım hayat kurtarır. Bir anne olarak ailenin heyecanını anlıyorum. Bu durum bizim için çok gurur verici oldu."

Aileyle o geceyi konuşan Bolkan, bu gibi durumlarda sakin olunması gerektiğini hatırlattı.

Baba Hakan Fakıoğlu da sağlık çalışanı Bolkan'a teşekkür ederek, "112 Acil Çağrı hattını gereksiz aramalarla meşgul etmeyelim. O gece hat meşgul olsaydı şu an çocuğum farklı bir durumda olabilirdi." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
