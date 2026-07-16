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Küba Dışişleri Bakanı: Ülke Çapındaki Elektrik Kesintilerinin Nedeni ABD Yaptırımları

Küba Dışişleri Bakanı: Ülke Çapındaki Elektrik Kesintilerinin Nedeni ABD Yaptırımları
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkede kısa sürede üçüncü kez yaşanan elektrik kesintisinin ABD'nin ekonomik ve enerji alanındaki baskılarından kaynaklandığını belirtti. Rodriguez, Washington'ı 'soykırım niteliğinde petrol ablukası' ile suçladı.

HAVANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, iki haftadan kısa bir sürede ülke genelinde üçüncü kez yaşanan elektrik kesintisinin ABD'nin ekonomik ve enerji alanındaki baskılarından kaynaklandığını söyledi.

Rodriguez, çarşamba günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Ulusal Elektrik Sistemi'nde dün yaşanan kesinti, ABD hükümetinin ekonomimizi ve elektrik sektörümüzü azami ölçüde baskı altına aldığı bir dönemde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Bunu "soykırım niteliğinde petrol ablukası" olarak nitelendiren Rodriguez, Washington'ın bununla da yetinmeyerek stratejik öneme sahip bu sektörle bağlantılı Kübalı ve yabancı şirketleri hedef aldığını ve yaptırım uyguladığını söyledi.

Rodriguez, başta Dışişleri Bakanı Marco Rubio olmak üzere ABD'li yetkililerin "binlerce ailenin yaşadığı sıkıntıları, yüzlerce hastanenin elektriksiz kalmasını ya da soğutma imkanı bulunmadığı için gıdaların bozulmasını umursamadığını" ifade etti.

Rodriguez, "Tek amaçları devrimi, kazanımlarını ve tarihini yok etmek. Bu uğurda Küba halkını toplu şekilde cezalandırıyorlar" dedi.

Küba'nın elektrik şebekesini işleten devlete ait Ulusal Elektrik Birliği'ne göre, salı günü yaşanan kesintinin ardından Ulusal Elektrik Sistemi çarşamba günü saat 07.00'de yeniden devreye alındı. Ülkede 6 ve 10 Temmuz'da da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Küba'daki enerji krizi, ABD'nin 2026 yılının başında adaya yakıt ihraç eden ülkelere yaptırım uygulanmasına imkan tanıyan bir kararname yayımlamasının ardından daha da derinleşti.

Son altı ayda Küba'ya Rusya'dan 100.000 ton ham petrol sevk edildi. Ancak ulusal yetkililer, ülkenin enerji sisteminin normal şekilde çalışabilmesi için ayda yaklaşık sekiz tanker dolusu yakıta ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Yakıt arzındaki yetersizlik, uzun yıllardır hizmet veren ve resmi kaynaklara göre gerekli bakımın yapılmadığı termoelektrik santrallerine dayanan eskimiş elektrik altyapısıyla birleşince enerji krizini daha da ağırlaştırıyor.

Kaynak: Xinhua
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