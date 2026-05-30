Küba Birleşmiş Milletler Derneği: Küba Barışçıl Bir Ülkedir

Küba Birleşmiş Milletler Derneği, ABD'nin Küba'yı 'olağanüstü tehdit' olarak nitelendirmesine karşı çıkarak ülkenin barışçıl tutumunu vurguladı ve ambargonun sona ermesi çağrısı yaptı.

HAVANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Küba Birleşmiş Milletler Derneği, Küba'nın barışsever bir ülke olduğunu, ABD veya başka bir ülke için hiçbir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Küba Birleşmiş Milletler Derneği Başkanı Norma Goicochea, cuma günü Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen basın toplantısında, "ABD hükümeti, Küba'nın kendisi ya da başka bir ülke için olağanüstü bir tehdit oluşturmadığını gayet iyi biliyor. Biz bir barış ülkesiyiz ve Küba'nın barışçıl tutumu her zaman kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Goicochea, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak 2026'da imzaladığı, adaya petrol ambargosu uygulayan ve Küba'yı ABD için "sıra dışı ve olağanüstü" bir tehdit olarak nitelendiren başkanlık kararnamesine atıfta bulundu.

Goicochea, herhangi bir askeri müdahalenin başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve diğer savunmasız gruplar olmak üzere siviller arasında can kayıplarına yol açacağı uyarısında bulundu.

Goicochea ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın Küba Devrimi lideri Raul Castro'ya yönelik, Castro karşıtı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol oynadığı suçlamalarını "yasadışı ve yanıltıcı" olarak nitelendirerek eleştirdi.

94 yaşındaki Castro, olayın yaşandığı dönemde Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanı olarak görev yapıyordu. Havana yönetimi, uçakların Küba hava sahasında düşürüldüğünü ve Küba'nın meşru müdafaa hakkını kullandığını savunuyor.

Dernek, uluslararası toplumu ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun sona erdirilmesi, adanın ABD'nin terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkarılması ve 29 Ocak ve 1 Mayıs 2026 tarihlerinde çıkarılan başkanlık kararnamelerinin iptal edilmesi yönünde talepte bulunmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua
