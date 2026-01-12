Haberler

Küba: Abd, Maduro'nun Yasa Dışı Şekilde Alıkonulmasına Son Vermeli

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD hükümetinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yasa dışı alıkonulmasına son vermesini talep etti.

Rodriguez pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros ve eşi Cilia Flores'in vahşice kaçırılmasının üzerinden 8 gün geçti" ifadesini kullandı.

Bakan, "ABD hükümetinden bu yasadışı gözaltına son vermesini, Devlet Başkanı Maduro'nun dokunulmazlığına saygı göstermesini, hayatını ve bakımını güvence altına almasını ve bu davanın dönüştüğü yargı ve medya tiyatrosuna son vermesini talep ediyoruz" diye de ekledi.

Rodriguez, ayrıca "Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun yanı sıra Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yaşamını, adaletini ve haklarını korumak için bu haklı talebe katılmaya çağırıyoruz" dedi.

