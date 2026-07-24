Haberler

Keşan'da Kuaförden Çırağına Şiddet: İşletmeci Gözaltına Alınıp Serbest Bırakıldı

Keşan'da Kuaförden Çırağına Şiddet: İşletmeci Gözaltına Alınıp Serbest Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuaför işletmecisi A.A., kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği 12 yaşındaki çırağı B.A.Ö.'yü darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan A.A., ifadesinde çırağının hakaret ettiğini öne sürerek savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çocuğun babası B.Ö., şikayetçi olup serbest bırakılmaya tepki gösterdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çırağı B.A.Ö.'yü (12) darbeden kuaför işletmecisi A.A. (40) gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Büyük Camii Mahallesi Hal Geçidi Sokak'taki bir kuaförde meydana geldi. Kuaförde çırak olan B.A.Ö. ile işletme sahibi A.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., iş yerinde ve peşinden gidip Tayyip Akalın Caddesi'nde B.A.Ö.'ye hakaret ederek, darbetti. Olay anında caddede yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

B.A.Ö., babası B.Ö.'yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.'ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.'dan şikayetçi ve davacı oldu.

BABADAN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Polis, kısa süre sonra A.A.'yı gözaltına aldı. A.A. emniyetteki ifadesinde B.A.Ö.'nün kendisine kuaförde çalışırken hakarette bulunduğunu öne sürdü. A.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Baba B.Ö., A.A.'nın serbest bırakılmasına tepki göstererek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlike" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi