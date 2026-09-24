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KTÜ ve Türk Dünyası Parlamenterler Birliği, Türk dünyası panelleri düzenledi

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KTÜ ile Türk Dünyası Parlamenterler Birliği paneller düzenledi; Türk dünyasının tarihi, kültürü ve jeopolitiği ele alındı. Rektör Çuvalcı, programın Trabzon'un tarihi bağlarını yansıttığını ve üniversitelerin ülkeler arası ilişkilere katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen panellerde Türk dünyasının tarih, kültür ve jeopolitiği değerlendirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ ve Türk Dünyası Parlamenterler Birliği iş birliğinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde " Trabzon'dan Türkistan'a: Tarih-Kültür-İnsan" ve "Türk Dünyasının Jeopolitiği: Çok Kutuplu Uluslararası Düzen ve Stratejik İşbirliği" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılış programında yaptığı konuşmada, Türk dünyasının köklü tarihi ve ortak kültürel değerleriyle önemli bir medeniyet birikimine sahip olduğunu belirtti.

Trabzon'un tarih boyunca Anadolu'yu Kafkasya'ya, Karadeniz'i ise Asya'nın iç kesimlerine bağlayan önemli bir geçiş ve etkileşim merkezi olduğunu ifade eden Çuvalcı, programın bu tarihi bağları yansıttığını kaydetti.

Çuvalcı, çok kutuplu uluslararası sistemin öne çıktığı günümüzde enerji koridorları, ticaret yolları ve güvenlik politikalarının yeniden şekillendiğini belirterek, üniversitelerin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunması gerektiğini vurguladı.

İlk panelde Türk Devletleri Teşkilatının geleceği, Türk dünyası ülkeleri arasındaki iş birliğinde parlamenterlerin rolü ve Doğu Karadeniz'deki Türklerin tarihi ele alındı.

İkinci panelde ise Türk dünyasının stratejik ufku, Orta Asya'daki iş birliği ve diplomatik dinamikler ile Avrasya güvenlik mimarisi ve Türk dünyasının stratejik konumu değerlendirildi.

Kaynak: AA
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