Haberler

Trabzon'da üniversite öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğitimi verildi

Trabzon'da üniversite öğrencilerine 'Dijital Çağda Kurumsal İletişim' eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Harita ve Kadastro Bölümü öğrencilerine 'Dijital Çağda Kurumsal İletişim' eğitimi düzenledi. Eğitimde dijital iletişim dinamikleri, kriz yönetimi ve etik sorumluluklar gibi konular ele alındı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü öğrencilerine "Dijital Çağda Kurumsal İletişim" eğitimi verildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz tarafından TTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, dijital çağın iletişim dinamikleri, kurumsal iletişimde güven inşası, kriz yönetimi, dijital etkileşim stratejileri ve toplumsal algı yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

Yapay zeka ile dönüşen medya yapısı, dijital manipülasyon riskleri, kurumsal itibar yönetiminin yeni dinamikleri ve iletişim profesyonellerinin etik sorumluluklarının da ele alındığı eğitimde öğrencilere geleceğin iş dünyasında öne çıkacak yetkinlikler hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı