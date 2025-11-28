Haberler

KTÜ Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın başkanlığında toplandı. 2025'te yapılacak saha ziyaretleri değerlendirildi ve iç kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kalite Komisyonu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı başkanlığında gerçekleştirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, 2025'de gerçekleştirilen birim saha ziyaretlerinin değerlendirildiği toplantıda, Prof. Dr. Asu Beşgen ve Doç. Dr. Aytaç Aydın'ın bilgilendirmede bulundukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, "İç kalite güvence sistemi üzerinde yapılan güçlendirme çalışmalarını ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması hususundaki uygulamaları sahiplenme ve çalışmalara öncülük etme anlayışımızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Tüm rektör yardımcılarımız ve genel sekreterliğimiz de süreci destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplantıya katılan komisyon üyeleri de görüş ve önerilerini aktardı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.