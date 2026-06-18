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KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde "Teknoloji Atölyesi" açıldı

KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde 'Teknoloji Atölyesi' açıldı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebileceği Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı. Rektör Çuvalcı, TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi'nin de yakında açılacağını duyurdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümündeki "Teknoloji Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, burada yaptığı konuşmada, atölyenin üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Teknik üniversitede mühendisliğin ve üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Çuvalcı, bu tür atölyelerin teoriyi pratiğe dönüştürme yerleri olduğunu belirtti.

Çuvalcı, TÜBİTAK'ın kurduğu daha gelişmiş malzemelerin yer aldığı "Milli Teknoloji Atölyesi"nin de yakında açılacağını kaydetti.

Öğrencileri pratiğin içerisine çekmeyi hedeflediklerini dile getiren Çuvalcı, "Gerekli bazı malzemeleri yine buraya takviye yaparız. İnşallah öğrencilerimiz için hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol da öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebileceği, tasarım ve üretim süreçlerini doğrudan uygulayabilecekleri bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Atölyenin araştırma üniversitesi vizyonuna katkı sağlayacağına dikkati çeken Varol, öğrencilerin gerçek endüstri problemleriyle daha erken dönemde tanışmasının mezuniyet sonrası iş hayatına uyumlarını hızlandıracağını ve proje temelli çalışma kültürünü geliştireceğini ifade etti.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut Çanakçı'nın da konuşma yaptığı program, açılışın ardından atölyenin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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