Haberler

Trabzon'da "16. Kariyer Gelişim Günleri" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından organiz edilen '16. Kariyer Gelişim Günleri' etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı. Savunma sanayindeki KTÜ mezunlarının katkılarına dikkat çeken Çuvalcı, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "16. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin geleceği için yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekti.

Savunma sanayi alanında atılan her adımın bağımsızlık iradesinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Çuvalcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli muharip uçağımız KAAN'da KTÜ mezunlarının emeği var. Baykar bünyesinde görev yapan çok sayıda KTÜ mezunu, gökyüzüne yükselen her platformda bu milletin özgüvenini temsil etmektedir. Aramızda temsilcileri bulunan ASELSAN ve HAVELSAN gibi stratejik kurumlarda da mezunlarımız kritik görevler üstlenmektedir."

Çuvalcı, bu başarıların tesadüf olmadığının altını çizerek, "Bunlar nitelikli eğitim anlayışının, güçlü akademik kadronun ve disiplinli çalışma kültürünün doğal sonucudur." dedi.

Üniversite olarak öğrencileri küresel rekabete hazırladıklarına işaret eden Çuvalcı, "Bir fikriniz, bir hedefiniz varsa bilin ki KTÜ o fikrin arkasında ve o hedefin yanındadır." ifadesini kullandı.

Gençlere hedeflerini büyütmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri gerektiği yönünde tavsiyede bulunan Çuvalcı, yerli ve milli üretimin bir slogandan ibaret olmadığını, tarihi bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Yarın sona erecek program, çeşitli sunum ve panellerle devam etti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı