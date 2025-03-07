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Rusya, Ukrayna ile çözüm için 'İstanbul'u işaret etti: Başlangıç noktası olabilir

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "İstanbul'daki anlaşmalar, Ukrayna ile müzakereler için başlangıç noktası olabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

"STRATEJİK İSTİKRAR KONUSUNDA DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Çin'le "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu konu gündemimizde. Rusya ile ABD arasında silah kontrolü, özellikle de stratejik istikrar konusunda diyaloğa ihtiyaç var. Bu konudaki diyalog, hem ikili ilişkiler hem de uluslararası güvenlik açısından önemli." dedi.

"AVRUPA'NIN NÜKLEER CEPHANESİNİ DE DİKKATE ALMAK LAZIM"

Bazı Avrupa ülkelerinin de nükleer silaha sahip olduğunu hatırlatan Peskov, "ABD ile istişarelerde Avrupa'nın sahip olduğu nükleer cephaneyi de dikkate almak lazım. Bu konu, özellikle (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un, Avrupa'nın güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarıyla daha güncel hale geldi." değerlendirmesinde bulundu. Peskov, Çin ile stratejik istikrar konusunda da diyaloğu genişleteceklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD ile Silah Kontrolü Diyaloğuna İhtiyaç VarKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"AVRUPA'NIN ASKERİLEŞTİRİLMESİNE KARŞI ÖNLEMLER ALABİLİRİZ"

Avrupa'nın askerileştirilmesi ve askeri sanayi sektörünü güçlendirme yönündeki planları değerlendiren Peskov, bunun endişe verici olduğunu belirtti. Peskov, "Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı en büyük düşmanı olarak görüyor. Bu nedenle bu süreci dikkatle takip ediyoruz. Avrupa'nın askerileştirilmesi, Rusya'ya karşı. Güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri almak zorunda kalabiliriz. Avrupalı ülkelerin askeri söylemi, Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözülmesine yönelik girişimlerle çelişiyor." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMALAR, UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLABİLİR"

Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile temaslarını sürdürdüklerini dile getiren Peskov, Rusya'nın ABD ile Ukrayna konusundaki müzakereler için özel temsilcisini henüz belirlemediğini söyledi. Peskov, İstanbul'da sağlanan anlaşmaların müzakereler için başlangıç noktası olabileceğini dile getirerek, "Rusya'nın kendi çıkarları var. Güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Bunun için (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Elbette hedeflerimize siyasi diplomatik yöntemlerle ulaşılması tercih edilir ancak Ukrayna diyaloğu reddediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ile çözüm için 'İstanbul'u işaret etti: Başlangıç noktası olabilir
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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