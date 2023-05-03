Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Bilgimiz yok

Güncel Haberler

Bugün Kremli'ne 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu. Rusya, saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirirken, gözlerin çevrildiği Ukrayna'dan da bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok." dedi.

1 yıldan fazla süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da dünya kamuoyunun dikkatini çeken anlar yaşandı. Kremlin'e 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.

Olay sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna'dan da bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, saldırıyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirtti.

Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenski'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kremlin Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Engin Küçükşengün:

Ben yaptım. Yanlış lıkla oldu

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Hamdi Baba :

Ne oldu batının uşşağı zelenski. Başarılı olsaydın havanı atardın. Sıra başkan putinde. Kaç bakalım nereye. ABD bile kurtarmaz seni.

Cevap Yaz49Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title