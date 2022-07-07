Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası
AA - Ashraf Amra - Güncel
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Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzaraları Kabe'de tavaf yapan hacılar Kabe'nin çevresinden detaylar Kabe'de akşam namazı kılınması MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine...
Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzaraları
Kabe'de tavaf yapan hacılar
Kabe'nin çevresinden detaylar
Kabe'de akşam namazı kılınması MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresi görüntülendi.
AA / Ashraf Amra - Güncel