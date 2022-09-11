Kraliçe 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı önünde anılıyor
Güncel Haberler
Kraliçe II. Elizabeth heykeli önüne bırakılan çiçekler Kraliçe II. Elizabeth heykeli önündeki insanlar Buckingham Sarayı'na giden insanlar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2.
Kraliçe II. Elizabeth heykeli önüne bırakılan çiçekler
Kraliçe II. Elizabeth heykeli önündeki insanlar
Buckingham Sarayı'na giden insanlar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesinin ardından, sevenleri başkent Londra'daki Buckingham Sarayı önünde toplanarak çiçekler ve taziye mesajları bıraktı.
Kaynak: AA / Ahmet Gürhan Kartal - Güncel