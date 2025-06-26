Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kral Kızı Barajı'na soğuması için koyduğu karpuzu almak isteyen Doğan Varol (24), suya düşüp kayboldu. Varol'un cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.

KARPUZU ALMAK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜ

Olay, öğleden sonra Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi yakınlarındaki Kral Kızı Barajı'nda meydana geldi. Doğan Varol, soğuması için bıraktığı karpuzu almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Varol'un kaybolması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

4 arama kurtarma teknisyeni, 1 arama kurtarma aracı, 4 dalgıç, 1 dalgıç aracı ve 1 botla yapılan çalışmada, Doğan Varol'un cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Varol, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.