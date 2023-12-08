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Kral Charles, Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı

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İngiltere Kralı 3. Charles, Londra'da Noel pazarını gezerken Filistin destekçisi bir kadının Gazze'de ateşkes çağrısına kulak asmadı.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'da Noel pazarını gezdiği esnada, Filistin destekçisi bir kadın kendisine seslenerek " Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nı gezerken bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocunun Kral'a, "Filistin'e özgürlük Kral Charles", "Şimdi ateşkes", "Özgür, özgür Filistin", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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